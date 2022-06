Il Napoli fissa il prezzo per Politano, occhio a Januzaj come sostituto

Matteo Politano è sempre più lontano da Napoli. queste le parole dell’agente:

“Tra Matteo e Spalletti è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia. Il ragazzo ha avuto questa sensazione e a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia”.

Sia Politano che il Napoli sono pronti a valutare le offerte, primo fra tutti il Valencia.

La squadra azzurra vorrebbe incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, non vuole svendere Politano che in questo periodo si sta mettendo in mostra con la maglia della Nazionale.

Per quanto riguarda i sostituti, il primo della lista è Bernardeschi, ma occhio anche a Januzaj, in scadenza a fine e mese e possibile pedina a parametro zero.