Il Roma – Napoli, pronti 4 rinnovi: schiarita anche su Allan, le cifre

Tempo di rinnovi, in casa Napoli. Non solo acquisti, per la dirigenza azzurra, ma in queste ore sembrano sempre più vicini gli accordi per 4 azzurri: Milik, Maksimovic, Zielinski e Luperto. Pronti contratti quinquennali per tutti, secondo quanto riporta Il Roma, più un rinnovo a “sorpresa”: infatti nella giornata di ieri sembra esserci stata una schiarita per quanto riguarda la situazione di Allan, che potrebbe rinnovare a cifre altissime. Per Milik si prospetta un rinnovo a 3 milioni, mentre per Zielinski ci sarebbe un accordo sulla base di 2 milioni, con l’inserimento di una clausola rescissoria che varia dagli 80 ai 100 milioni. Discorso diverso per Maksimovic e Luperto: il serbo vedrebbe salire il suo stipendio a 1.7 milioni, con la clausola rescissoria a 65 milioni, mentre per il difensore salentino, un aumento d’ingaggio fino a 700mila euro più bonus a stagione.

