Il Secolo XIX – Suggestione Llorente per il Genoa, ma c’è un doppio nodo che ostruisce la trattativa

L’edizione odierna de Il Secolo XIX lancia una suggestione di non poco conto circa il mercato del Genoa, che si sarebbe messo sulle tracce di Fernando Llorente. Il Grifone è in cerca di rinforzi per l’attacco per ovviare al grave infortunio di Kouamè ed avrebbe individuato nello spagnolo, non troppo costante in termini di presenze in azzurro, l’innesto ideale.

Ipotesi che, però, ad oggi sembra destinata a restare tale per due ragioni sostanziali: il costo del cartellino e l’ingaggio elevato. Seppur arrivato a parametro zero, il Napoli non ha intenzione di svalutare Llorente, il quale percepisce uno stipendio da oltre 2 milioni di euro. In alternativa, scrive il quotidiano, il Genoa avrebbe però già in mente due alternative rappresentate da Kalinic (Roma) e Destro (Bologna).