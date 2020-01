Ilicic svela: “Sono stato vicino al Napoli, ma ora sono felice all’Atalanta”

Un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove Josip Ilicic racconta alcuni retroscena riguardo la sessione di calciomercato estiva, che lo voleva abbandonare l’Atalanta, per andare altrove. Ecco le parole dello sloveno, evidenziate da IamNaples: “Sono stato vicino a lasciare l’Atalanta, ma Gasperini ha provato più di una volta a trattenermi. Non so cosa sarebbe successo se fossi andato via, ma volevo giocarmi lo Scudetto, fare un passo avanti. Sono stato vicino al Napoli, ma non solo. Le squadre interessate erano molte, potevo essere felice altrove ma vi assicuro che uno che non è felice non può fare quello che sto facendo io con l’Atalanta”.