Inglese, l’agente: “Al momento lavora per recuperare, poi penseremo al suo futuro”

Roberto Inglese vede il suo futuro ancora in bilico. L’attaccante del Parma è assente da tempo e il suo agente ha parlato del suo futuro a Parma Live:

“Roberto è in fase di riabilitazione, sta migliorando tantissimo. Ha altri 15-20 giorni, ma per fine luglio lui sarà pronto. Non so i giorni precisi, ma posso assicurare che è in via di recupero. Futuro? Il ragazzo è del Parma e al momento è presto per parlarne. Lo faremo al momento opportuno. Dopo un anno difficile ora bisogna pensare soprattutto alla sua condizione fisica. Presto per pensare ad altro, bisogna essere onesti”.