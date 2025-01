L’esperienza in Mls di Lorenzo Insigne sembra agli sgoccioli. Come riporta Tmw il giocatore potrebbe tornare in serie A e su di lui ci sono in particolare tre club. La pista più intrigante è quella che porta alla Fiorentina, poi ci sono stati sondaggi anche da parte di Como e Monza e non è escluso il trasferimento in questa sessione di mercato.