James Rodriguez: “Vorrei giocare in Serie A”

James Rodriguez, trequartista dell’Everton, ha parlato in una diretta su Twitch del suo futuro. Il colombiano ha aperto all’approdo in Serie A, due anni dopo la lunga trattativa con il Napoli che ha poi portato a un nulla di fatto: “Molti mi chiedono dove giocherò. Non lo so, è una questione abbastanza complicata. Vediamo cosa succederà. Mi sto allenando bene e duramente, mi sto preparando bene, mi sto allenando per me stesso e basta. Devo pensare al presente, poi andrò dove mi vogliono. In quale campionato mi piacerebbe giocare? Dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i maggiori campionati e mi manca l’Italia, sarebbe una buona opzione, ma non so se sarà possibile. Real Madrid? No, ormai è un ciclo chiuso, che non si ripeterà“.