Juventus, Higuain: “Lavezzi mi spinse ad andare al Napoli. Tornare in azzurro? Non è tra le opzioni, e sul mio addio…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fox Sports Argentina, Gonzalo Higuain è tornato anche sulla cessione che lo ha portato a Torino: “Che grande persona il Pocho, ho capito che era lui quando mi ha chiamato “chavon”. Ha fatto un gran Mondiale in Brasile, senza subbio, è stato uno di quelli che mi ha spinto a Napoli all’epoca. Tornare? Adesso che c’è il coronavirus? Sì mi metto la maschera e vado…No in questo momento non è tra le opzioni. Perdono? Non hanno gradito la scelta di andare in una delle squadre più vincenti e con cui hanno più rivalità, ma come nel caso di Messi oggi, uno deve fare le scelte che lo fanno star meglio ed è quello che ho fatto, non mi pento. Quanti calciatori hanno cambiato maglie di squadre rivali? Pirlo, Ronaldo, e nessuno li chiama traditori. Me ne sono andato per vincere la Champions e non ci siamo riusciti per poco.”