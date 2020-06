Kiss Kiss – Nessuna offerta ufficiale del Napoli per Tonali, il giocatore non vestirà la maglia azzurra

Nella mattinata odierna il presidente del Brescia Massimo Cellino ha raccontato di un’offerta di 40 milioni per il suo giovane e talentuoso gioiellino Sandro Tonali.

Il centrocampista piace a tutte le big di Europa ed anche il Napoli si è interessato, ma non ci sarebbe stata nessuna offerta ufficiale. A rivelarlo sono i colleghi di Kiss Kiss Napoli: per la precisione il club azzurro avrebbe chiesto informazioni e dai lombardi sarebbe giunta come risposta un “Fate voi”. Chiaramente il Napoli ha capito che Cellino vuole un’asta, cosa a cui gli azzurri sicuramente non parteciperanno. L’emittente rivela che è quasi impossibile quindi che Sandro Tonali indosserà la maglia del Napoli.

Sandro Tonali, un giovane talento in ascesa

In questa stagione in serie A il giocatore, nonostante le difficoltà del suo club, ha messo in mostra tante qualità e sulle sue tracce anche top club europei come il Barcellona hanno chiesto informazioni. In realtà in pole sul giocatore di origini lombarde ci sono l’Inter e la Juventus.