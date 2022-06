KKN, Cerruti: “Un calciatore come Mertens dovrebbe avere il contratto già firmato”

Alberto Cerruti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su radio Kiss Kiss Napoli.

“Le parole di Mertens ci fanno capire da un lato il suo attaccamento alla città, dall’altra l’incertezza sul suo futuro. Un calciatore come lui, con quello che ha dato alla città, dovrebbe aver già il contratto firmato. [..]

[..] Una o due parti in causa non sono d’accordo. Proprio nell’anno in cui il Napoli perde il suo capitano, dovrebbe mantenere l’altro capitano Mertens. Basterebbe un anno di contratto. Perderlo sarebbe grave per l’ambiente. Mi auguro che rimanga per il bene del campionato italiano. L’esperienza di Mertens sarebbe importante per l’inserimento di nuovo calciati acquistati dal Napoli”.

“Puntare su Meret è la scelta giusta. Ha dimostrato di poter essere il titolare, e forse l’alternanza con Ospina non ha favorito la sua maturazione. Penso che la definitiva promozione di Meret sia la logica conseguenza della sua formazione professionale”.