Raimondo De Magistris: “Se Osimhen va via, il mercato del Napoli cambia”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb, ha parlato dell’attuale situazione del mercato del Napoli:

“Il Napoli oggi non si avvicina alla cifra richiesta dall’Udinese per Deulofeu, magari si incontreranno a metà strada. Il Napoli nel frattempo si è portato avanti col lavoro strappando un accordo al calciatore. Sarà quindi lui la prima scelta, fermo restando che Mertens quasi sicuramente andrà via.

Beto piace al Napoli, ma entra in una dinamica diversa. Può diventare un obiettivo se veramente arrivassero quelle offerte che farebbero vacillare il Napoli. A quel punto vedo una possibilità, ma non come alternativa a Petagna. Se Osimhen va via, il mercato del Napoli cambia.

Ostigard è oggi il quarto centrale che il Napoli ha individuato per sostituire Tuanzebe. Credo che alla fine ci siano ottime possibilità di andare a dama. Credo che Ostigard possa trovare spazio a Napoli.

Per Politano si è parlato del Milan e del Valencia. La verità è che il giocatore vorrebbe più spazio. Sappiamo come ragiona il Napoli, nessuno è incedibile. Tutti possono andare via per il giusto prezzo, e quello per Politano è di 25 milioni di euro”.