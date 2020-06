Koulibaly ha scelto la sua prossima squadra: sarà il Manchester City di Guardiola

La scelta sembra essere stata fatta: sarà il Manchester City. È la squadra di guardiola la numero uno tra le preferenze di Kalidou Koulibaly, sempre più orientato alla cessione questa estate. Il difensore del Napoli, 29 anni appena compiuti, potrebbe essere il sacrificio economico importante che serverà al club di De Laurentiis per tenere tranquille le casse azzurre e per finanziare il nuovo mercato, dopo 6 stagioni in azzurro.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Koulibaly avrebbe definitivamente accantonato le opzioni Ligue 1 (con il Psg) e Liga (con Barcellona e Real Madrid interessate) scegliendo la Premier: proprio Guardiola è il motivo per cui la preferenza è ricaduta sul City e non sul Liverpool o Manchester United, altri top club molto interessati al franco-senegalese. Il Napoli sa che non arriveranno offerte da 100 milioni quest’anno, ma potrebbe darlo via per una cifra intorno agli 80 milioni. Quella per Kalidou sarebbe un’altra spesa record per la difesa di Pep a Manchester, dopo aver pagato già 360 milioni negli ultimi anni, investiti soprattutto in calciatori come Mendy (57,5), Walker (52,7), Stones (55,6) e Laporte (65).

Fonte: Il Mattino