Koulibaly: si scommette sulla cessione in estate

Non sarà la prima estate “difficile” per i tifosi partenopei che temono di perdere uno dei principali top player azzurri attualmente in rosa: Kalidou Koulibaly. Sembrava già certa la sua partenza nella scorsa sessione di mercato, direzione Manchester City di Pep Guardiola ed invece K2 è rimasto ancora in questa tribolata stagione per il Napoli ma nell’estate del 2021 tanti sono pronti a scommettere, con o senza un codice promozione Eurobet, che stavolta il giocatore senegalese se ne andrà davvero da Napoli.

Sirene tedesche e inglesi per Kalidou

Le attuali principali pretendenti ad uno dei più forti difensori al mondo, attualmente sono due. Non c’è più, stando almeno agli ultimi rumour dei bene informati, il Manchester City ma i rivali cittadini dello United: i red devils vedrebbero in Koulibaly il miglior rinforzo da affiancare a Maguire, il difensore più pagato nella storia del calcio (89 milioni di euro!) ed avere così un muro nel reparto difensivo centrale.

Ma sono in aumento anche le voci che vedrebbero K2 avvicinarsi al Bayern Monaco: i bavaresi in estate perderanno infatti sia Alaba che Boateng e vedrebbero nell’attuale giocatore del Napoli un ottimo sostituto per la zona difensiva degli attuali campioni d’Europa in carica e che faranno di tutto per fare il bis in Champions League.

7 anni in azzurro da protagonista

Con la stagione 2020/2021, Kalidou Koulibaly è da sette stagioni in forza al Napoli. Arrivò nel 2014 nel più totale scetticismo. Lo aveva voluto Rafa Benitez che però dopo alcune prestazioni negative soprattutto nella seconda parte della stagione, lo iniziò a far accomodare in panchina e preferirgli il più esperto Britos.

Il salto di qualità K2 lo fa senza ombra di dubbio con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli: insieme a Raúl Albiol forma una delle difese più forti d’Europa e nel 2018 il suo gol contro la Juve all’Allianz Stadium fece sognare tutti i tifosi napoletani di rivivere i fasti tricolore ancorati agli anni di un “certo” Diego Armando Maradona.Capitano della sua Nazionale

Kalidou in parallelo alla carriera con il Napoli, diventa anche uno dei pilastri della nazionale senegalese. Dal novembre 2019 per volere del Commissario Tecnico Aliou Cissé ne diventa anche il capitano. In precedenza con il Senegal durante lo stesso anno sfiora la vittoria della Coppa d’Africa: proprio nella finale persa K2 non giocò a causa di una squalifica.

La vita privata

Koulibaly è sposato con la bella Charline Oudenot da cui ha avuto anche un figlio. La relazione tra i due ha qualcosa di incredibile e fuori dall’ordinario: Kalidoe e Charline infatti sono nati lo stesso giorno e nello stesso ospedale (20 giugno 1991 a Saint-Dié-des-Vosges, una piccola cittadina nella parte nord est della Francia). I due si sono frequentati sin da quando erano piccolissimi per sposarsi poi da giovanissimi.

La famiglia Koulibaly ha un rapporto molto vicino con quella di Faouzi Ghoulam con cui purtroppo hanno diviso anche l’esperienza del Covid. I due sono anche attivi sostenitori di molte attività benefiche in particolare per i bambini con problemi di salute.