L’agente Morabito a Radio Crc: “Mancata cessione di Milik alla Roma un fallimento. Il Napoli e il calciatore chiedono troppo”

Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto l’agente Fifa Vincenzo Morabito, il quale ha definito “un fallimento il mancato passaggio di Milik alla Roma. Stesso discorso per Dzeko, che così non potrà andare alla Juventus”. Morabito ha acceso i riflettori soprattutto sulle scelte di Milik e il Napoli. “Milik chiede un ingaggio di 5-6 milioni di euro all’anno. Non sono cifre per questo mercato. La settimana scorsa ho presentato al Napoli un’offerta del Newcastle per Milik, valutato dagli inglesi 20 milioni di euro. Il Napoli ne ha chiesti 35. Erano troppi per un calciatore in scadenza e che in questo momento può ambire al massimo a un ingaggio di 3 milioni di euro”. “Molto probabilmente la Roma si è accorta che stava spendendo troppo per un giocatore in scadenza di contratto – proseguito Morabito – Milik si trova in una situazione precaria. Potrebbe avere ancora mercato, ma non alle cifre che chiede il Napoli per il cartellino e che chiede l’attaccante come stipendio”.

“Milik e il Napoli – prosegue Morabito – pretendono cifre troppo alte per separarsi. Senza la cessione di Koulibaly gli azzurri sono da scudetto”

Morabito, poi, ha anche rivelato che “La Juventus si è stizzita dalla lite tra Roma e Napoli per l’eventuale passaggio di Milik in giallorosso – ha detto Morabito a Radio Crc – lo so, perché stavo portando avanti con loro un discorso relativo a Giroud. In poche ore la Juve ha chiuso per Morata e ha creato un grosso danno alla Roma e al Napoli. Adesso i giallorossi si ritrovano in casa Dzeko scontento, mentre il Napoli ha perso la possibilità di incassare una cifra considerevole dalla cessione di un calciatore in scadenza di contratto”. Secondo Morabito “Koulibaly rischia di restare a Napoli, perché al momento nessuno è disposto a pagare la cifra richiesta da De Laurentiis per la cessione del senegalese. Per Gattuso, un allenatore serio e pragmatico, potrebbe essere una bella notizia. Credo che con la conferma di Koulibaly il Napoli possa lottare per lo scudetto”.

Elogi per De Laurentiis da parte di Morabito. “Adesso il calcio è cambiato perché non ci sono più i dirigenti di una volta. Anzi, spesso vedo che si riempie di intrallazzatori. De Laurentiis, invece, è un imprenditore vero. La sua politica permetterà al Napoli di superare brillantemente i disastri economici del Covid”.