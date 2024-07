Lindstrom ‘frena’ Manna su David Neres: il ds attende il sì del danese all’Everton

Il ds Manna ha inquadrato l’esterno brasiliano del Benfica, David Neres, e continua a lavorare in attesa che si sblocchino le cessioni

Jesper Lindstrom frena le mosse di Giovanni Manna per David Neres. Questa la situazione in casa Napoli sul fronte degli esterni d’attacco, con il Corriere dello Sport che spiega come il Napoli attenda che il danese si accordi con l’Everton per poi fiondarsi sull’esterno del Benifca: “Il ds Manna ha inquadrato l’esterno brasiliano del Benfica, David Neres, e continua a lavorare in attesa che si sblocchino le cessioni: la regola è precisa, ferrea, esce uno ed entra un altro”. Non si scappa.

Per il momento, dunque, fondamentali saranno i movimenti relativi a quei calciatori che, per un motivo personale o per valutazioni condivise, non parteciperanno alla ricostruzione della squadra. O non dovrebbero: è il caso di Jesper Lindstrom, tanto per fare il nome di un uomo che il Napoli ha praticamente ceduto all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma fino a quando lui non metterà a posto il suo accordo con il club inglese, l’operazione non potrà essere completata.

