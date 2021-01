Lipsia, Szoboszlai si presenta: “Tante squadre erano interessate a me, ma ho scelto io di venire qui”

Nel corso della sua esperienza al Salisburgo il giovane talento ungherese Dominik Szoboszlai è stato accostato a diversi club italiani ed europei, in primis a Milan e Napoli, ma alla fine il giocatore ha firmato per un altro club di proprietà Red Bull, ovvero i tedeschi del Lipsia. Ecco le sue parole nel corso della presentazione:

“Ho un problema agli adduttori e mi curerò per essere al 100% a febbraio. Ora sono solo al 90. Sono fortunato, molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mio futuro e ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi hanno convinto loro. A Salisburgo lo stile di gioco era simile, quindi spero che non ci voglia molto tempo per integrarmi e giocare. Darò tutto per essere titolare il più rapidamente possibile, posso essere impiegato in diverse posizioni. Posso giocare come mediano, mezzala, trequartista o attaccante. L’obiettivo è qualificarsi alla Champions League. Il paragone con Puskas? Mi onora, da bambino era il mio modello. Ma io voglio essere solo Dominik Szoboszlai per i bambini ungheresi, non il nuovo Puskas”.