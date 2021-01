Parlando della sessione di calciomercato di gennaio il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non posso dire che certamente non prenderemo nessuno, semplicemente non è una cosa probabile a causa della situazione nel mondo. Se dovesse arrivare una soluzione, e non so se arriverà, sarebbe per un breve periodo e non lo troverei giusto, non aiuterebbe”.