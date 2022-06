Mercato Napoli, Bosco: “Zanoli e Zerbin andranno via”

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Tele A, c’è stato un botta e risposta tra Christian Bosco, operatore di calciomercato, e Salvatore Bagni:

“Ve lo dico oggi che siamo ancora a giugno e il calciomercato non è ancora iniziato: Zanoli e Zerbin non resteranno a Napoli, saranno mandati a giocare altrove. Non sono calciatori, in questo momento, in grado di fare la differenza in un club di primissima fascia come lo è il Napoli di De Laurentiis. Gaetano? Non lo so”, ha commentato Bosco riguardo la situazione delle giovani promesse del Napoli.

Bagni ha poi commentato così le parole di Bosco:

“Su Gianluca Gaetano ti do io la notizia: farà parte dell’organico di Luciano Spalletti nel corso della prossima stagione. E sono convinto che sia la scelta migliore da parte della società. L’ormai ex giocatore della Cremonese ha dimostrato di essere un profilo molto importante, capace di fare la differenza. Sarà un ottimo innesto per gli azzurri. Ha guadagnato il diritto a giocarsi le sue chance in Serie A”.