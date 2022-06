Come riportato nell’edizione odierna di Repubblica, il destino di Fabian Ruiz è ad un bivio:

“Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e il club non vuole perderlo a parametro zero tra un anno. Le strade sono due: rinnovo con l’inserimento di una clausola non alta (30 milioni) oppure cessione immediata per voltare pagina. Spalletti segue il caso con molta attenzione”.

