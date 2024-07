Mercato Napoli, Hermoso resta un obiettivo: serve prima cedere

La squadra partenopea ha iniziato ormai da qualche giorno il ritiro per la preseason a Dimaro, e intanto la società sul mercato continua il suo lavoro per accontentare al meglio Mister Antonio Conte. Mario Hermoso resta un obiettivo concreto.

Dopo l’ufficialità degli acquisti di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, è ancora la difesa il reparto sul quale sta lavorando maggiormente il ds Giovanni Manna. Infatti prosegue la trattativa per portare in azzurro Mario Hermoso. Il difensore spagnolo e svincolato dopo la scadenza di contratto con l’Atletico Madrid resta un obiettivo concreto del club campano, con l’Inter che sembra ormai si sia defilata virando su profili più giovani e lasciando quindi al Napoli campo libero.

Il difensore ex Colchoneros ha aperto all’ipotesi Napoli ma bisogna fare prima “spazio” in difesa per procedere all’affondo definitivo. Tolti i due nuovi acquisti del reparto e l’inamovibile Rrahmani, i profili di Natan, Ostigard e Juan Jesus sono in bilico e almeno due di loro potrebbero partire. Tutto dipenderà dalle scelte tecniche di Conte, ma anche dal mercato.

Natan ad oggi ha poco mercato e solo interessi in prestito dalla Serie A, mentre per Juan Jesus e Ostigard si studia la cessione a titolo definitivo ma per ora senza offerte, come riportato da TMW.

a cura di Tommaso Parrella