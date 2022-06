Mercato Napoli, spunta in nuovo nome: è un ex della Serie A

Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, ha lanciato un’indiscrezione su Twitter riguardo il mercato del Napoli.

“Il Napoli sta monitorando la situazione di Rodrigo De Paul”, ha scritto.

L’argentino classe ’94 è attualmente all’Atletico Madrid. E’ un centrocampista dalla grande tecnica, e soprattutto conosce già la Serie A, nella quale ha giocato con l’Udinese.

Il club spagnolo chiede almeno 30 milioni per il cartellino di De Paul, un costo abbastanza alto per le casse del Napoli. Per questo motivo Giuntoli sta tenendo la situazione sotto controllo per, eventualmente, chiedere un prestito con diritto di riscatto.