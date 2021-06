Mertens, l’ex agente: “Dries chiuderà la carriera in azzurro”

Soren Lerby, ex agente di Dries Mertens, è intervenuto nel corso della trasmissione’Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando abbiamo firmato il contratto con il Napoli non avrei mai pensato che Mertens sarebbe diventato una leggenda del Napoli, ne sono molto felice. Per lui e per il Napoli.

La cosa che mi ha sorpreso è che a un certo punto è diventato un numero 9, non me lo sarei mai aspettato. Dries ora può giocare da centravanti, a sinistra, praticamente ovunque. Capisce bene ogni situazioni di gioco e può giocare in ogni posizione. Sono sicuro che Mertens chiuderà la carriera in azzurro, anzi ne diventerà il presidente (ride, ndr)”.