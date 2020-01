Mundo Deportivo – Il Barcellona è alla ricerca di una punta: Il sogno è Lautaro, ma tra le alternative c’è anche un azzurro

Gabi Sans, giornalista del Mundo Deportivo, ha parlato a Calciomercato.it raccontando la situazione in casa Barcellona. Ecco le sue parole:

“Il Barcellona sta pensando da tempo ad un attaccante che possa far rifiatare Suarez. Soprattutto in vista del mercato estivo. Succede, poi, che l’uruguaiano si sia infortunato e che ci sia bisogno di prendere qualcuno lì davanti già adesso. La prima scelta del Barça è Lautaro Martinez. Avendo ben chiaro l’intento di acquistare un calciatore giovane e già al top in Europa. La verità, però, è che adesso i blaugrana non hanno molti soldi da poter investire sul mercato invernale e non conoscono le reali intenzioni dello stesso Lautaro. Si parla tanto anche di Aubameyang, anche se l’Arsenal continua a fare muro. Si parla persino di Piatek, però anche lì, il Milan fa resistenza”.

Un ultimo nome potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio spagnolo, che attualmente non ha ancora inciso moltissimo con la maglia del Napoli: “E allora, ecco venir fuori l’ipotesi Llorente.Un’operazione low-cost, che il Barça provò a compiere già un anno fa, prima dell’acquisto di Boateng e che può riproporsi adesso con forza. Il calciatore conosce già la Liga, ha esperienza in Champions League e verrebbe per soli sei mesi. Può essere un’ipotesi reale per il Barça, così come lo sono gli altri nomi. Staremo a vedere”.