Napoli, Bjelanovic presenta Vuskovic: “Simile a Barzagli, in Italia per il salto di qualità”

Sasa Bjelanovic, ex direttore sportivo dell’Hajduk Spalato, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte‘. Bjelanovic ha parlato di Mario Vuskovic, difensore centrale nel mirino del Napoli:

“E’ uno dei giocatori croati più promettenti della sua generazione. Può crescere ancora molto, ha bisogno di un metodo di allenamento all’italiana, ovvero con maggiore cura dei dettagli. Un paio d’anni fa poteva andare alla Fiorentina, ma decidemmo che non era il momento giusto per cederlo. A me ricorda molto Barzagli e in Italia potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Non so però se possa rappresentare una prima scelta per un club in Serie A“.