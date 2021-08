Il Napoli lavora alle cessioni. A breve sarà il turno di Nikita Contini, terzo portiere che tornerà in Serie B per disputare un campionato da protagonista dopo la positiva esperienza alla Virtus Entella qualche stagione fa. Con Meret e Ospina non c’è spazio e dunque ripartirà da Crotone. La firma sul contratto dovrebbe arrivare martedì per concretizzare il trasferimento in prestito secco.