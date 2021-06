Napoli, Formisano: “Inaugurazione del Maradona quando ci saranno tanti tifosi. E su Dimaro…”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live‘, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del ritiro di Dimaro:

“Siamo felici di tornare a Dimaro, lì c’è una atmosfera rilassata che ci mancava. Ormai sono dieci anni di rapporti ottimi con il Trentino. Tornare dopo un anno di stop a causa della pandemia significa anche ritornare in qualche modo alla normalità. Il ritiro è un momento molto importante per la preparazione della squadra e in questo caso anche per solidificare il rapporto con il nuovo staff tecnico, ma dal nostro punto di vista è anche il momento in cui i tifosi abbracciano la loro squadra del cuore con una relazione diretta, sincera e affettuosa, senza filtri e con grande amore. E in Trentino accogliamo anche tanti sostenitori che per motivi di lontananza non possono venire a Napoli. Siamo in continuo contatto con le autorità del Trentino per allargare ad oltre il 25% della capienza la possibilità di ospitare tifosi allo stadio per seguire gli allenamenti. Vedremo se si potrà fare in ossequio ai protocolli anti Covid. Le autorità locali stanno provando ad aggiungere un’altra tribuna. In ogni caso sarà possibile assistere agli allenamenti gratuitamente prenotando via internet. Offriremo gratis anche il villaggio – in collaborazione con Prezioso Casa- all’aperto per i bambini.

Le nuove maglie? Non posso rispondere. Posso solo dire che abbiamo sempre provato a distinguerci e contiamo di farlo anche stavolta.

L’inaugurazione del “Maradona”? Siamo in contatto con l’assessore allo sport, faremo la nostra parte, anche se per ora la capienza resta di 1000 spettatori. Probabilmente l’inaugurazione sostanziale ci sarà quando potranno venire tanti tifosi allo stadio”.