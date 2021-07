Napoli su Emerson, Spalletti: “Possibile che l’abbia chiamato…”

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro, soprattutto dopo l’ennesimo infortunio che ha subito Faouzi Ghoulam. Mario Rui è finito nel mirino del Galatasaray, ma per ora la situazione resta in fase di stallo in attesa di offerte concrete. E così, l’obiettivo numero uno dei partenopei è diventato Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea e impegnato con l’Italia a Euro 2020. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato proprio del terzino italobrasiliano: “Se gli ho telefonato per fargli i complimenti? A questa domanda non posso rispondere… Ma è possibile che sia avvenuta questa cosa (ride, ndr)”.