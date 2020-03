Obiettivi Napoli – Milan, è lotta interna per il rinnovo di Bonaventura: i dettagli

Il futuro di Giacomo Bonaventura al Milan è appeso a un filo, dopo sei stagioni di assoluto rendimento e fedeltà: il centrocampista marchigiano, spesso decisivo per i colori rossoneri ma nonostante questo mai completamente apprezzato da una parte di tifoseria, può chiudere mestamente la propria esperienza a Milano, visto che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2019 e non sono ancora pervenute dalla società proposte di rinnovo.

GAZIDIS CONTRO MALDINI E MASSARA – Il Milan infatti, per volere dell’ormai plenipotenziario Ivan Gazidis, ha in mente di continuare con il proprio percorso di spending review e in quest’ottica si allontana l’ipotesi di vedere ancora Jack con la maglia rossonera: il dirigente sudafricano ha una visione differente rispetto a quella di Paolo Maldini e Ricky Massara in merito a Bonaventura e agli altri giocatori over 30, con l’eccezione postillata di Ibrahimovic. Il dt e il ds avrebbero infatti voluto prolungare il contratto del numero 5, mentre il dg porta avanti la linea dello “svecchiamento” per creare un Milan di (quasi) soli giovani.

RAIOLA SI MUOVE – La linea dell’amministratore delegato ha avuto la meglio e l’agente di Bonaventura, Mino Raiola, sta parlando con diversi club che hanno manifestato interesse per lui: vi avevamo raccontato dell’interessamento di Lazio e Napoli, ma nelle ultime ore anche la Roma, che in estate opererà una vera e propria rivoluzione sul mercato visto il probabile cambio societario, e la Fiorentina, che vuole creare un gruppetto di calciatori italiani di esperienza, ci stanno provando fortemente. Per Jack il futuro è sempre più lontano da Milano.

Fonte: Calciomercato.com