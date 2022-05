Victor Osimhen, ormai al centro delle voci di mercato di tutta Europa, ha pubblicato un tweet piuttosto criptico.

L’attaccante nigeriano, corteggiato sopratutto in Premier League da Manchester United, Arsenal e Newcastle, ha postato un tweet con diverse foto e un messaggio con scritto:

“My Own Na To Survive, Who Get Pass Me No Concern Me” ovvero “Ho un solo modo di sopravvivere, chi mi sorpassa non mi preoccupa”

Un messaggio che lascia non poche domande, vista la situazione dell’attaccante.