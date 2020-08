Osimhen, l’intermediario: “Mai stato negativo riguardo l’affare. Sostituto Callejon? Ho due esterni del Paraguay…”

Andrea D’Amico, agente sportivo e intermediario nell’affare Osimhen, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sarà un mercato scoppiettante come lo è per il Napoli, fatto di scambi e cambieranno anche molti allenatori. Il Gattuso calciatore? Non era difficile rinnovare il suo contratto, lo facevamo nuovo ogni anno, perché era talmente bravo e il Milan gestiva in maniera meritocratica i contratti. Più si faceva bene e più si guadagnava. Osimhen? Non sono mai stato negativo riguardo l’affare, sapevo che avremmo superato tutte le difficoltà del contratto. Non c’è stato mai un momento in cui ci siamo messi paura. Non ho parlato con Osimhen riguardo la possibilità di andare in ritiro con il Napoli. Altre operazioni con i partenopei? Vediamo, il mercato deve ancora cominciare, c’è ottimismo. Sostituto di Callejon? Si può trovare un esterno destro, ci sono i fratelli Angel e Oscar Romero, sono due esterni del Paraguay, ma non ne ho ancora parlato con Giuntoli“.