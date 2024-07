Osimhen-Lukaku: ipotesi scambio più conguaglio. La posizione del nigeriano

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica riferisce di un possibile scambio tra il Napoli e il Chelsea.

Victor Osimhen è ancora un calciatore del Napoli. Finora il club azzurro non ha trovato ancora un accordo con il PSG per il trasferimento dell’attaccante in Francia. Contestualmente Romelu Lukaku, il suo possibile sostituto, attende pazientemente notizie. E se alla fine prevalesse il buonsenso e si optasse per lo scambio Napoli-Chelsea tra i due calciatori (più un sostanzioso conguaglio a beneficio del club di Aurelio De Laurentiis?). Tale soluzione non sarebbe da scartare.

La Repubblica scrive: “La vera soluzione all’intrigo dell’estate è sotto gli occhi di tutti e chissà che alla fine non prevalga davvero il buonsenso, spingendo il Napoli e il Chelsea a fare uno scambio di bomber conveniente per tutti: Victor Osimhen a Londra e Romelu Lukaku ( con un robusto conguaglio) in maglia azzurra. Finora se n’è parlato poco perché le parti coinvolte nell’operazione stanno vagliando altre piste, considerate a quanto pare più convenienti dal punto di vista tecnico o economico”.

“Lukaku e un conguaglio di 80 milioni basterebbero a convincere De Laurentiis e renderebbero così possibile il matrimonio tra Big Rom e Conte. Sarebbe invece meno contento VO9 senza la Champions: sempre meglio però la Premier dell’esilio a Riad“, sottolinea il quotidiano.

a cura di Tommaso Parrella