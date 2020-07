Osimhen-Napoli, Gazzetta ottimista: “Dalla Premier nessun offerta, nemmeno dal Liverpool. Per Lille e Charleroi vestirà l’azzurro”

Come a un tavolo di poker, il Napoli preferisce aspettare che siano altri a sbagliare mossa e scoprire l’eventuale bluff, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport raccontando la situazione di stallo per Victor Osimhen. De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a ritoccare alcuni aspetti sull’ingaggio, ma senza farsi intrappolare in un gioco al rialzo di commissioni. L’agente francese D’Avila ha però come obiettivo portare il giocatore in Premier e capitalizzare al massimo il passaggio, ma al Lille non sono arrivate offerte concrete dall’Inghilterra ed anzi destano perplessità le voci che si inseguono sul Liverpool che s’è già tirato indietro dalla corsa su Werner che sarebbe costato anche meno del nigeriano.

Ed inoltre “lo Charleroi – dove Osimhen ha giocato la stagione 2018-19 – è stato già informato dal Lille che è prossima alla conclusione col Napoli la cessione del giocatore, visto che il club belga vanta un 10% di percentuale sulla vendita del club francese. Il cui presidente Gerard Lopez continua a rassicurare il collega e amico De Laurentiis sulla lealtà della sua società e sulla volontà di portare a conclusione questa trattativa”.