Pedullà: “Neres al Napoli, c’è il sì di Conte. E’ un obiettivo concreto”

David Neres potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli, lo conferma anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Neres-Napoli, il sì di Conte e la volontà di andare fino in fondo. Titola così l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che si sofferma sul possibile nuovo colpo del Napoli di De Laurentiis per rinforzare la squadra a disposizione del mister salentino: “Il Napoli vuole andare fino in fondo per David Neres, confermando le proiezioni di qualche giorno fa. Un profilo che incontra il totale gradimento di Conte, il classico calciatore libero di inventare e di sprigionare fantasia negli ultimi 30-40 metri”.

Poi Pedullà ha aggiunto: “Il Benfica ha aperto alla cessione, valuta Neres almeno 25 milioni. Non è la priorità del Napoli, che avrebbe già dovuto consegnare Lukaku a Conte, ma un obiettivo concreto. E sono previsti dialoghi con il suo agente in modo da attuare la strategia giusta per entrare sempre più nel vivo della trattativa”. Ha concluso Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.

Il Napoli, dunque, si appresta ad affondare il colpo per il calciatore del Benfica, dopo l’ok di mister Antonio Conte.

a cura di Tommaso Parrella