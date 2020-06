Perinetti: “Milik ideale per Sarri, Belotti potrebbe andare al Napoli”

Dal possibile trasferimento di Milik alla Juventus a Belotti e Piatek: Giorgio Perinetti ha commentato le numerose indiscrezioni di calciomercato a ‘Radio Musica Television’. Queste le dichiarazioni del dirigente sportivo ex Palermo e Genoa: “Milik-Juve? Mi sembra che il polacco non abbia trovato l’accordo con il Napoli per prolungare il contratto e per la Juventus potrebbe essere un innesto positivo, interessante e congeniale per il gioco di Sarri. I bianconeri faranno qualcosa a centrocampo con calciatori congeniali al gioco dell’allenatore”.

Su Belotti: “Credo che sia già un top attaccante. A Belotti manca la militanza in una grande squadra nonostante il Torino sia un ottimo club. Potrebbe andare al Napoli, mentre per la Fiorentina sarà più complesso. Alla fine però sarà difficile portarlo via dal club granata. Piatek? Dopo sei mesi al Genoa è passato al Milan e giocare a San Siro presuppone essere un grande calciatore. Ha subito la pressione”.

“Per le sue caratteristiche il calcio di Giampaolo e di Pioli non gli è stato congeniale – ha concluso Perinetti – ma se migliorasse nel gioco di squadra potrebbe diventare un grandissimo attaccante”.

Fonte: Calciomercato.it