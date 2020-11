Pescara, Sebastiani: “Il Napoli deve credere nello scudetto. Insigne vale per gli azzurri quanto Ibra nel Milan”

Ai microfoni di radio Crc il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rilasciato le seguenti parole:

“In questo momento in cui la curva dei contagi è salita in maniera preoccupante, avremmo bisogno di regole certe. La mia opinione sul caso Juve-Napoli è che in quella occasione è mancato il buonsenso. Buonsenso che mi spinge a dire che in questo frangente le nazionali dovrebbero essere messe in disparte. Non è possibile che i calciatori viaggino in giro per il mondo dopo aver osservato la bolla nei loro club di appartenenza. Adesso darei priorità ai campionati, anche perché la situazione economica non è delle migliori. In Serie B, ad esempio, soffriamo i mancati incassi da botteghino e l’assenza di sponsor, che in questo momento, ovviamente, pensando ad altro piuttosto che a sostenere una squadra di calcio”.

Sul Napoli: “Il mio amico De Laurentiis ha messo su un organico di tutto rispetto, complimenti a lui e al ds Giuntoli. Se ci stanno pensando gli altri, anche il Napoli è autorizzato a credere nello scudetto. La squadra è forte ed è allenata da un tecnico di grande livello”. Infine un elogio a Insigne. “Sapevo che sarebbe diventato un leader , il suo peso specifico nel Napoli è paragonabile a quello di Ibrahimovic nel Milan”.