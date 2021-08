Petagna a DAZN: “Non credevo nemmeno di essere qui, sono successe tante cose in settimana”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN‘ dopo la vittoria per 1-2 contro il Genoa, in cui è risultato decisivo con un gol nel finale:

“Non vedevo l’ora di entrare, nell’ultimo mese in ritiro ho avuto difficoltà e un piccolo infortunio. Sono 20 giorni che sto con la squadra e mi sento meglio. Io titolare stasera? Non pensavo nemmeno di essere qui oggi, perché ci sono state tante cose in questa settimana. La scorsa stagione quando ho giocato, ho fatto bene, poi non ho potuto più dimostrarlo. Il mister si fida di me e me lo ha detto anche in settimana. Fabian e Ospina mi hanno detto che avrei segnato, mi sono stati molto vicini. Siamo una grande squadra. Difficile entrare a partita in corso, per il mio fisico ho bisogno di più minuti possibili“.