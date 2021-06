Pres. Empoli: “Contento di Spalletti al Napoli. Parisi? Sarà protagonista con noi in A”

Il Napoli studia colpi in entrata per rinforzare il ruolo di terzino sinistro e, tra i nomi sulla lista del direttore sportivo Giuntoli, c’è anche quello di Fabiano Parisi, classe 2000 in forza all’Empoli. Almeno per la prossima stagione, tuttavia, non partirà, come dichiarato dal presidente del club toscano Fabrizio Corsi a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss: “Spalletti? So che è venuto a vedere una partita, ma non so se sia interessato a Parisi o Bajrami. Sono contento che sia lui l’allenatore del Napoli. Parisi? Sarà protagonista all’Empoli l’anno prossimo, speriamo. Poi è giusto che lui consideri Empoli una tappa di passaggio per andare in una squadra importante, ma prima deve fare una stagione in A con noi nel suo percorso“.