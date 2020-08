Rai – Allan la prima cessione, il Man City per ora non arriva alla cifra che chiede il Napoli

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Allan in teoria dovrebbe essere il primo a lasciare il ritiro del Napoli. Ma ci sono sempre le trattative per Milik e Koulibaly. Il City non ha ancora la disponibilità economica che chiede De Laurentiis. Da un momento all’altro potrebbe essere la volta buona. Ci vorranno settimane per chiudere per Veretout, la Roma non vorrebbe privarsi di lui. Il Napoli potrà approfittare dei problemi economici dei giallorossi. Ad oggi il giocatore non vuole arrivare alla guerra con la Roma, domani chissà“.