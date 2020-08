Rai – Faraoni gradito al Napoli, Veretout in cima per il post-Allan: al momento la Roma rifiuta la cessione

Davide Faraoni e Jordan Veretout, questi sono tra i nomi più in voga in casa Napoli per il futuro. In merito ai due calciatori in questione ha fatto il punto Ciro Venerato, esperto di mercato per conto della Rai, che a Radio Kiss Kiss ha spiegato: “Faraoni e Veretout sono nomi che circolano a Castel Volturno.

Per Veretout gradimento totale da Giuntoli e Gattuso, se dipendesse dal Napoli prenderebbe Veretout non appena piazzato Allan. La Roma però non è disponibile per adesso alla cessione. Le cose possono cambiare però in virtù della crisi finanziaria del club capitolino. Faraoni è uno dei terzini graditi, ma non è al primissimo posto nelle scelte”.