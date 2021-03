Rai – Galtier può arrivare in Serie A, ma non al Napoli. Lunedì c’è stato un incontro con l’entourage di Fonseca

Tiene banco, in casa Napoli, il tema relativo al successore di Gennaro Gattuso. Tanti i nomi fatti finora, tra i quali quello del tecnico del Lille Christophe Galtier. Il profilo di cui forse si parla di più, tuttavia, è quello di Paulo Fonseca, in uscita dalla Roma. In merito è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato, che a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss ha fatto il punto della situazione: “Galtier? Potrebbe anche arrivare in Italia, ma non al Napoli. Non è nella lista di De Laurentiis. Lunedì c’è stato un contatto con l’entourage di Fonseca“.