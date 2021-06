Rai – Interesse concreto del Barcellona per Insigne: il piano del blaugrana

Lorenzo Insigne e il rinnovo col Napoli: un dilemma tutto da risolvere. Il capitano azzurro non ha ricevuto alcuna richiesta di appuntamento da parte del club, motivo per il quale gli estimatori dell’attaccante si muovono nell’ombra e studiano la possibilità di un suo ingaggio. Tra questi c’è il Barcellona, che secondo il giornalista Ciro Venerato nutre un forte gradimento per lui.

Il direttore sportivo blaugrana Planes, secondo l’esperto di mercato per conto di Rai Sport, stravede per Insigne e se ci fosse uno spiraglio per tentare un assalto non si tirerebbe affatto indietro, sebbene la rosa del Barcellona si sia già arricchita di Sergio Agüero e Memphis Depay. Una eventuale mossa per l’esterno partenopeo, tuttavia, avverrebbe solo dopo una cessione: i maggiori indiziati a partire sono Coutinho e Dembelé.