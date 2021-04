Rai – La Fiorentina ha scelto Gattuso per il futuro: l’allenatore ha due dubbi

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Fiorentina ha scelto Gattuso come prossimo allenatore, ma Gattuso ancora non ha scelto i viola per due motivi. Joe Barone chiamò già Gattuso quando era libero, ma il tecnico aspettò la chiamata del Napoli che si stava liberando di Ancelotti. Accettò l’offerta di solo 6 mesi con gli azzurri nonostante la Fiorentina gli offrisse 2 anni e mezzo di contratto. La situazione adesso è cambiata, ma comunque Gattuso aspetterà la della fine stagione per dare una risposta al presidente Commisso, perché è totalmente concentrato sul Napoli e sull’obiettivo Champions. L’altro motivo che fa tentennare l’allenatore è che Gattuso ritiene l’attuale rosa della Fiorentina lontana anni luce dal suo modo di vedere il calcio, il club viola dovrebbe cambiare completamente la rosa con giocatori con qualità tecnico-tattiche diverse”.