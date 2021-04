Rai – Milan, nessun interesse per Insigne: incontro con Pisacane per D’Ambrosio

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, il motivo della visita di Vincenzo Pisacane nella sede del Milan non è legato a Lorenzo Insigne. Paolo Maldini avrebbe infatti incontrato quattro procuratori, tra cui Pisacane. Nell’incontro si è parlato di Danilo D’Ambrosio, che piace al club rossonero. A differenza di Lorenzo Insigne, che per quanto sia un fuoriclasse, non rientra nei piani del dt, che già deve effettuare dei sacrifici importanti per gli ingaggi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic.