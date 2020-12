RAI – Milik, l’Atletico lo mette nel mirino: ADL vuole però togliersi dei sassolini dalle scarpe

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato:

“Milik in Spagna? In questo momento mi è arrivato un messaggio da persone vicine a Milik. Che all’Atletico prendano un attaccante a gennaio è scontato, Milik è un giocatore che intriga da parecchio tempo Berta, il direttore sportivo. Il Cholo lo stima ma non è esattamente un ammiratore ai primissimi livelli, ma se la società gli mette davanti un attaccante per la panchina lo prenderebbe. Milik parte dalle retrovie per un motivo, il Napoli conferma che anche all’estero la valutazione non cambia, 18 per arrivare a 15.

Già a gennaio il giocatore può firmare con chi vuole. Mi faccio un’idea da esperto di mercato, anche in base alla valutazione: la sensazione è che De Laurentiis voglia togliersi qualche pietra dalla scarpa per quanto successo con Milik negli ultimi mesi. Il Napoli ci perde sei mesi di stipendio, non va in rovina, anche perché l’ammortamento è già stato fatto. Chi ci perde in maniera importante è il giocatore che rischia di perdere gli europei. L’Atletico mira a Milik, Depay, Giroud, Origi. Punte a gennaio ce ne sono, sicuramente il club segue il polacco anche se non ha ancora chiamato il Napoli”.