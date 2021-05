Rai – Non si esclude la pista estera per Gattuso: il Tottenham lo mette nel mirino

Arrivano altri aggiornamenti sul futuro di Gennaro Gattuso che, a meno di epocali colpi di scena, abbandonerà la panchina del Napoli. La decisione è arrivata già a inizio febbraio e ne sono stati informati i calciatori, con i quali il rapporto è rimasto imperturbato. A detta di Ciro Venerato, esperto di mercato per conto di Rai Sport, il tecnico calabrese ha estimatori in Italia ma anche all’estero e, in particolare, sembra essere finito nel mirino del Tottenham.

Gattuso resta comunque in corsa per raccogliere l’eredità del suo amico Pirlo alla Juventus, piace anche alla Lazio che lo considera la prima scelta se dovesse andar via Inzaghi e ha ricevuto telefonate pure da Torino e Fiorentina (ricevendo, però, risposta negativa). Sullo sfondo ci sono, appunto, gli Spurs, che lo avrebbero inserito nella lista dei papabili per la prossima stagione, viste le difficoltà per arrivare a Conte il quale, a sua volta, pare ora più sicuro di restare all’Inter.