Nel corso della puntata di ieri sera de “La Domenica Sportiva”, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fornito novità circa il mercato in casa Napoli. In particolare, si è soffermato su Victor Osimhen: “A Napoli i conti tornano. L’ultimo calciomercato orchestrato dal ds Giuntoli ha fruttato Anguissa e 10 milioni di attivo. Il centrocampista è costato mezzo milione di prestito, con l’ingaggio pagato in parte anche dal Fulham. Abbassato il costo del lavoro, 15 milioni in meno di stipendi rispetto all’estate scorsa. Napoli solo 5° nella classifica delle buste paga. Osimhen vale già il triplo, piace già a Chelsea, PSG, United e Real Madrid“.