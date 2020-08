Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Il Napoli ha bloccato Karbownik, sta aspettando di smaltire qualche giocatore, non solo Ghoulam che gioca in quel ruolo ma penso anche ad Allan, Milik, in modo da avere soldi che il Napoli darà al Legia in 3-4 rate. E’ un ragazzo molto bravo in fase di spinta, eccellente nell’uno contro uno, non male nei cross, come tutti i giovani deve migliorare nella fase di non possesso”.