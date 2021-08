Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ per parlare del calciomercato degli azzurri: “Molto dipende anche dalle cessioni di Manolas e Ounas che possono far fare cassa. Mustafi la prima scelta se va via Manolas, ma Spalletti preferisce Rugani. La differenza è che uno è svincolato e per l’altro devi trattare con la Juventus. I bianconeri però sono intenzionati a cedere Dragusin“.