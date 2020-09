Rai, Venerato: “Torreira potrebbe tornare in voga con qualche cessione,ecco la situazione”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha fatto il punto a Kiss Kiss Napoli sul mercato in casa azzurra. Ecco le sue parole:

“Torreira? Non arrivano segnali sul Napoli. Io lo prenderei, è utile sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3. Detto questo, credo che in questo momento il calciatore è più vicino alla Fiorentina e piace, in alternativa, anche al Torino. Il Napoli ora è bloccato perché non può rilanciare coi contratti, ma se da qui a 10 giorni dovesse vendere bene Koulibaly e Milik, non escludo in un ritorno di fiamma per un giocatore che piaceva dai tempi di Ancelotti”.