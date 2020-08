Reguilon: “Non so nemmeno dove giocherò la prossima stagione”

Reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Siviglia (è in prestito dal Real Madrid), che si concluderà con la finale di Europa League contro l’Inter, per Sergio Reguilon è tempo di pensare anche al futuro.

E, intervistato dai colleghi di Muchodeporte, il terzino spagnolo ha dichiarato: “Non so nemmeno dove giocherò la prossima stagione, non ne ho idea. Valuteremo tutte le opzioni che avremo sul tavolo.

Stagione? Cerco di fare del mio meglio. Correre e a quella velocità penso siano i miei punti di forza. Nelle stagioni ci sono momenti e questo potrebbe essere quello in cui le cose stanno andando al meglio per me. Spero che continui così anche in finale .

Ha parlato dell’Inter: “Per essere in finale bisogna fare tante cose giuste e poche sbagliate, l’ Inter è una squadra che lavora sodo, sarà una finale molto difficile. Ma la Roma è arrivata dopo otto partite senza perdere e noi l’abbiamo battuta, non puoi giudicare le cose da una sola partita. Ci sarà molto ritmo e tenere giocatori specifici è un errore, anche se Lautaro e Lukaku sono molto bravi.

L’umore della squadra è euforico. Il nostro segreto in ogni persona è nella concentrazione. A parte una squadra questo va un po’ oltre e la parola famiglia si ripete molto. L’impressione è meravigliosa. È un peccato non aver potuto godere dei tifosi in questa fase finale o contro il Betis, è un peccato.

L’ambizione del club e dei giocatori è quella di portare a casa la Coppa. Lo United è stata una grande squadra, abbiamo avuto un brutto periodo, è stata la partita della stagione a generare più possibilità per noi. Suso mi ha detto di mettere la palla davanti a loro e ho fatto quello che mi ha detto, se fai una cosa e si scopre essere buona, è un motivo di gioia in più”, ha concluso.